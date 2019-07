泰國BL劇《Our Skyy》集結5部電視劇作品的5對CP,10人合體將在周日下午4點在台北國際會議中心舉辦見面會,成員今天下午1點抵達台灣。5對CP包括Off和Gun、Frank和Drake、Pluem和Chimon、Tay和New、Singto和Krist,看見機場300多名粉絲集結,親切地揮手回應,粉絲們的禮物、花束不斷奉上,讓出關後短短100多公尺的路走了半小時。

今適逢Tay生日,粉絲在機場為他大唱生日歌,雖然被現場尖叫聲淹沒,但已讓身為壽星的Tay驚喜不已。《Our Skyy》為集結《秘密的戀愛系列之我的狗狗男友》中的Pick & Rome (Off & Gun飾演)、《我的阿弟》中的Tee & Mork (Frank & Drake飾演)、《親愛的失敗者-十七歲的你我》中的Inn & Sun (Pluem & Chimon飾演)、《Kiss Me Again》中的Pete & Kao (Tay & New飾演)、《一年生 SOTUS The Series》中的Kongpob & Arthit (Singto & Krist飾演),發展出的後續篇。

「Our Skyy」台北見面會將在7月21日星期日下午4點於台北國際會議中心大會堂(TICC)舉行,購票參加的粉絲,不只都能在會後與全員「愛的鼓勵」一對一擊掌,更能夠參與「Our Skyy, Our Love」特別限定紀念合照(合照將依票價而有不同分組方式)。購票可洽拓元售票系統,活動相關資訊請留意主辦單位JOYTIME佳音娛樂臉書。

(中時 )