電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》在聖地亞哥動漫展亮相，由導演提姆米勒親自領軍劇組宣傳新片，主角阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（Linda Hamilton）、新成員《銀翼殺手2049》 麥坎西黛維斯（Mackenzie Davis）、《毒梟幻影》娜塔莉亞雷耶斯（Natalia Reyes）、《神盾局特工》蓋布瑞盧納（Gabriel Luna）、《末世異種》迪亞哥伯尼塔（Diego Boneta）等都出席。

活動上首度公開一支限制級版本的拍攝幕後花絮，由擔任新作編劇及監製的好萊塢億萬傳奇大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）親自在影片中解說新作如何延續《魔鬼終結者1、2》的驚悚恐懼精神，並公開幾幕讓人目不轉睛的超震撼動作及特效場面。卡麥隆表示這部將會是超限制級、超殘暴、超強硬、超刺激、超緊張的年度強檔，絕對要令影迷血脈噴張。而演出系列靈魂要角莎拉康納的琳達漢彌頓，在花絮影片中展現霸氣女打仔的氣勢，火箭筒、手榴彈通通難不倒她，還大飆髒話，讓影迷直呼過癮。電影10月31日在台上映。

(中時 )