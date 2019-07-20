結婚10年的小苹媽咪，好不容易有了下一代，卻發現自己是B肝帶原者。為避免寶寶染B肝，她決定讓寶寶接種B型肝炎免疫球蛋白（HBIG）。疾管署7月起擴大HBIG實施對象，呼籲民眾把握出生後24小時給寶寶接種HBIG，以免效果打折。

台灣是肝病大國，每年共約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。一旦罹患肝炎，若掉以輕心，可能造成肝硬化或肝癌。

台大醫院小兒部兼任主治醫師文萬欣表示，B肝的感染分為水平及垂直，前者透過傷口、注射、性行為等方式感染，後者則透過母體傳給寶寶。值得注意的是，媽媽的B肝病毒量越高，孩子感染病毒的風險越高。

以往疾管署僅針對較高風險的族群(e抗原陽性），提供公費HBIG的接種，今年7月起則擴大接種對象，B肝s抗原陽性(不論e抗原是陽性或陰性)者的寶寶亦能受惠，即將出生的小苹就是受惠者之一。

小苹媽咪表示，等了很多年才盼到寶寶來臨，原想自費接種HBIG，但卻碰上擴大公費對象的政策，相當感恩。她也鼓勵其他帶原者媽媽，透過接種HBIG及B肝疫苗，為寶寶的健康把關。

疾管署副署長莊人祥提醒民眾，HBIG必須在寶寶出生後24小時接種完畢，若錯失時機，效果將打折。疾管署預計每年造福8000名寶寶，每年約減少11名寶寶成為B肝帶原者。接種HBIG後，切勿忘記接種3劑公費B肝疫苗，若追蹤後仍有風險，則可再接種1劑公費B肝疫苗。

(中時 )