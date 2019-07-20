蔡英文總統當地時間19日下午過境美國科羅拉多州的丹佛市，與科羅拉多州州長波利斯和參議員賈德納會談。賈德納表示，他支持對台軍售案常態化，並將推動台美簽署自由貿易協定。也希望台灣在這次選舉中建立一套因應假訊息的模式，提供給其他民主國家參考典範。

蔡英文此次過境，主要受到賈德納邀請，賈德納也是參議院外交委員會亞太小組主席。今年6月初賈德納訪台時，就當面邀請蔡英文訪問美國，他是《台北法案》）的推手，也是促成美國國會參議院通過《亞洲再保證倡議法案》的主要人物。

蔡英文昨天下午抵達丹佛，隨即與賈德納會晤，國安會副秘書長蔡明彥轉述，雙方主要關注台海安全及國防議題，蔡英文總統特別感謝美方、尤其是國會支持對台軍售。賈德納則表示，美國國會會持續關注台海安全情勢，也會持續支持對台軍售案，以協助台灣提升必要的自我防禦能力。

雙方也針對香港情勢交換意見，兩人都認為對於香港民眾追求民主自由的聲音，國際社會應給予應更多聲援與支持，尤其台美共享價值，應該在這個議題上有更多合作，表達對香港問題的關注。

蔡英文與賈德納也討論到假訊息的問題，賈德納關切台灣如何在明年大選的過程中因應假訊息造成的衝擊與挑戰，雙方也希望在維持言論自由的民主的基本原則之下，能夠因應外來勢力對於我們民主體制所帶來的滲透跟破壞。

賈德納也認為，假如台灣能夠在這次選舉當中能夠建立一套好的模式的話，將會提供給世界其他的民主國家一個很好的參考典範。

賈德納會後也親自接受媒體採訪，談到蔡英文此行來到丹佛，深具歷史意義，「這是第一次有台灣的總統來訪科羅拉多州」。

他說，在會談當中雙方談到了22億美元的對台軍售案，這是履行「台灣關係法」的義務，也是美國總統川普去年簽署生效「亞洲再保證倡議法案」後，繼續實行的對台軍售，「我們會將這樣的軍售常態化」。

賈德納表示，兩人也討論到有關台美之間推動自由貿易協定的問題，他也承諾將繼續與政府一起努力，推動自由貿易協定。

此外，在香港反送中運動方面，賈德納強調支持台灣的立場，他說，從香港面臨的威脅，可以看到台灣所面臨的挑戰，這就是我們每一位與台灣站在一起的原因，「尤其在這個時刻是更加重要」。

賈德納也在昨晚僑宴致詞結束之後，請蔡總統上台，致贈參議院的國會紀錄，內容記錄著台灣與美國的友好關係。科羅拉多州的州議員也上台致贈蔡總統科羅拉多州州旗與美國國旗。這兩幅旗幟還在飯店旗竿外飄揚，之後才會降下來。

蔡英文隨後也與科羅拉多州州長波利斯會晤，由於科羅拉多生產再生能源，波利斯向蔡總統說明目前發展發狀況以及產業革新的主要方向。兩人也提到教育與文化的交流。

波利斯表示，台灣有二百位留學生在科羅拉多接受高等教育，希望雙方可以有更多合作，尤其科羅拉多州有研究型大學，雙方可以針對研究型大學的交流提出更具體的計畫。

(工商 )