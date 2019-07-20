環保團體綠色和平與荒野保護協會日前公布海岸快篩調查結果，顯示一半的海岸廢棄物累積在10％海岸線上，尤以北海岸和西南海岸最嚴重，並列出13個最髒海岸。環保署已邀集土地管理單位及當地環保局研商，今年颱風季過後就進行清理。

環保署表示，海岸垃圾來源眾多，加上海岸環境受地形及潮流影響，需土地管理單位共同維護執行海岸清潔維護工作。本次公布13個最髒海岸，其中新北市瑞芳區（台2線83.2K）海岸地形為陡直峭壁不易進出，海蝕平台行走困難，垃圾清理難度較高。

另外，彰化縣大城鄉大城南段海堤為鄰近海岸線凹處，受潮流影響容易累積廢棄物；雲林縣麥寮鄉六輕北側海岸及苗栗縣通霄鎮精鹽廠旁海岸放置消波塊，廢棄物如保麗龍、寶特瓶、漁網、浮球、輪胎等卡在消波塊裡，不易清理。

環保署為加速清理，邀集13處海岸管理單位研商，9處海岸管理單位後表示，將規劃進行清理工作，4處為未登錄土地，將由環保署補助經費，請當地環保局清理。

有關13個最髒海岸未來長期清理機制，除了海岸管理單位定期進行廢棄物清理，也應同步執行源頭減量。環保署將就本次與相關機關研商情形，提報最近一次「海廢治理平台」會議討論，希望藉由跨部會合作，加強廢棄物回收處理，減少海岸廢棄物數量。

(中時 )