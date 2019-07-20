王姓女大生。(翻攝齊魯晚報)

夏天當心病媒蚊傳染疾病。大陸一名21歲王姓女大生被蚊子叮後竟高燒不退，出現吞嚥困難，甚至出現呼吸衰竭送進加護病房，確診是感染日本腦炎，經住院治療了一年，目前病況逐漸好轉，醫生提醒，夏日遭蚊蟲叮咬後出現高熱、頭痛等症狀，一定盡快到大醫院檢查治療。

據《齊魯晚報》報導，王女在去年7月回山東過暑假，8月突然高燒不退，當時先是在村裡打針，後來轉到大醫院就診，確診為中樞神經系統感染、病毒性腦炎，後來，她到濟南一家醫院檢查，確定得到由蚊蟲傳播的「流行性乙型腦炎」又名日本腦炎。

王女媽媽表示，之後將她轉診到山東第一醫科大學第二附屬醫院，住院第一天時還能走路，隔天卻出現吞嚥困難，連小米粥都吃不下，緊接著第3天呼吸衰竭，收到了病危通知書，原本只是被蚊子叮了個包，怎知會因此住進加護病房；後續經治療11個月，王女目前處於恢復期，身體正逐漸好轉。

醫院的感染性疾病科主任王會亮指出，日本腦炎在治療上，早期可以進行抗病毒治療，有一定效果，他提醒，每年7、8、9月是病媒蚊傳染好發期，一旦出現高熱、頭痛等症狀，依照感冒治療不見好轉，一定盡快到大醫院檢查治療。

(中時電子報)