日本與南韓因二戰時期強迫徵用工遺留問題長期僵持，難解的歷史糾葛已掀起兩國貿易戰火，美國總統川普19日表示，南韓總統文在寅曾希望他介入，如今他樂意協助緩和緊張情勢。

南韓最高法院日前判定數家日企需賠償南韓徵用工後，日本7月初以懷疑韓國沒有遵守貿易管制規定為由，宣布限制出口重要化學原料給首爾獨步全球的晶片和智慧手機產業，疑似作為報復，兩國延續數十年的摩擦升溫，也對出口導向型經濟的南韓造成「空前危機」。

據路透社報導，南韓總統府青瓦台發言人高旼廷20日發聲明表示，文在寅6月30日在首爾與川普會面時，尋求他的協助。而川普在白宮表示，文在寅向他表示日韓在貿易上有非常多摩擦，且日本有一些南韓想要的東西，希望川普能介入。

川普進一步表示，「兩位領袖我都喜歡」，「若他們有需要，我就在這裡。希望他們能將事情解決，但是毫無疑問地，他們之間關係緊張，特別是貿易方面」。美國國務院新任亞太助卿史達偉（David Stilwell）17日在首爾表示，他非常看重整個局勢，但未闡明華府當局可能的舉措，只說一切在於日韓如何化解雙邊歧異。

除了限制對南韓半導體出口關鍵材料，日本首相安倍先前曾在富士電視台上「THE PRIME」節目上表示，日本正考慮將韓從從可信賴的友好國家「白色國家名單」移除。

日本外務大臣河野太郎稍早揚言，若紛爭未解，會對南韓採取「必要措施」，但未詳述。做出這番言論前一天，為日本要求南韓就成立仲裁委員會一事回應所設的期限。

而青瓦台相關人士表示，在當前日韓交惡情況下，對於「韓日軍事情報保護協定」是否自動延長，會考量所有選項，有可能作出自動延長協定以外的選擇。

(中時電子報)