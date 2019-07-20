台中市議員林祈烽到場勘查發現，不只民眾怕有蟲蛇出沒，且停在路邊的汽車，因雜草掩護成為竊賊敲破車窗下手竊取財物與汽車零件的目標。（盧金足攝）

台中市已是全台第二大城市，但開發速度最快的西屯區卻出現草比人高，乏人管理的景象，市議員林祈烽表示，民眾擔心有蟲蛇出沒，且停在路邊的汽車，因雜草掩護成為竊賊敲破車窗下手目標，重畫區成為髒亂點與治安的死角；對此，地政局已立即通知重畫會，盡速行除草及清潔維護；環保局則強調，5月底已陸續通知安和重畫區相關土地所有人改善，若仍未改善，將依《台中市環境清潔維護自治條例》處1200元以上6000元以下罰鍰。

「這也太離譜了！」林祈烽接獲市民反應，到新惠中寺前的安和重畫區發現，附近高樓大廈林立，但雜草長得比一個成年人還要高，西屯區是臨近新市政中心的區域，雜草無人管理，西屯、南屯區目前還有很多大面積的重畫區有待開發，近來天氣悶熱又常下雨，重畫區雜草長到甚至掩蓋路邊的人行道，市民清晨或傍晚在重畫區附近散步或運動時，都擔心會有蟲蛇跑出來。

林祈烽前往勘查時，發現停放路邊的車輛，疑似有揹著包包的竊嫌在尋找「目標」，看到他們出現，驚嚇之餘趕忙逃離，該車的警報器也一度大響，路邊停車的車主表示，真的有竊賊準備敲破車窗行竊財物與汽車零件，希望市府來管一管。

重畫區因有些土地未開發，區內環境髒亂，林祈烽指出，沒有人管理和維護，要求市府要通知地主或管理人善盡責任，不能放任雜草叢生，萬一真有蛇類出沒並咬傷民眾該怎麼辦？同時，也要求轄區警方應不定時到重畫區內巡視，不要讓重畫區成為西屯區治安死角。

「現在螺絲真的很鬆！」立委張廖萬堅表示，以前環保局還有重畫區巡守員，見雜草太高或有垃圾，拍照開單要求地主必須維護，否則依法開罰，市府應上緊發條。

台中市府地政局副局長朱上岸指出，安和重畫區各公共設施已於2012年間由各權管機關驗收接管，土地並陸續發還原土地所有權人，針對雜草叢生及缺乏管理，立即通知重畫會，就目前管理的重畫區抵費地，盡速進行除草及清潔維護。

環保局清潔隊管理科科長陳星勻強調，從5月底起已陸續通知安和重畫區相關土地所有人改善，由於日前多雨，改善進度稍有落後，等天氣穩定，將限期要求地主加速除草，若仍未改善，將依《台中市環境清潔維護自治條例》相關規定，處1200元以上6000元以下罰鍰。

(中時 )