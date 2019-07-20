中華民國台灣的國際空間受打壓，連人民最基本的公衛醫療參與都被排除，波羅地海三國國會以實際行動支持，今年分別致函世衛組織WHO，大力疾呼世衛大會WHA邀請台灣，力挺台灣、為台灣聲援的義氣，令國人備感溫馨。

立法委員許毓仁近日為此飛了一趟歐洲，親自赴立陶宛國會，以「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」會長身分，代表立法院致贈感謝狀，感謝立陶宛國會的熱血，立陶宛國會友台小組主席史德波納維西亞斯（Gintaras Steponavi?ius）也率領國會友台小組所有成員盛大歡迎接待。

許毓仁辦公室表示，以立陶宛國會為首的波羅地海三國國會，透過WHO管道力挺台灣，對於我國突破外交困境具有重大意義，此次立國國會的聲援更是史無前例，141席國會議員中超過80位在這次聯名簽署，支持聲援台灣參與世界衛生大會。

「過半數的國會支持，奠定了兩國未來的友好關係！」，許毓仁在致詞中表示，這對於台立雙邊關係絕對是歷史上的一大進展，雖然今年還是無法進入觀察員名單，仍然特別感謝立陶宛國會在波羅的海三國中發起連署，並與立陶宛友台小組國會主席約訂，將於8月率團至台灣進行訪問，進一步切磋彼此在科技、新創、醫療以及公共衛生等領域的國家軟實力。

許毓仁強調，疾病無國界，捍衛世界公共衛生是全球每一個國家以及每一位公民的責任，台灣有能力、且有高度意願在世界衛生與醫療做出實質貢獻，「衛生是人權，也是人性基本的尊嚴」。

(工商 )