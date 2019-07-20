中美貿易戰總是讓外界霧裡看花，隨著時間推移中美貿易戰似乎陷入僵局停滯不前，美國不少供應鏈眼看局勢不妙，擔憂貿易戰要結束仍是一場長期抗戰，逐漸計畫遷出中國。

日前美國資產管理巨頭貝萊德執行長芬克（Larry Fink）接受訪問表示，中美貿易戰的關係，許多企業正在將供應鏈遷出中國，其中就是擔心貿易戰還沒這麼快畫下句點。他提到「從長遠來看，中國大陸需要更多刺激國內經濟的方法」但他認為中國大陸的經濟走向已經逐漸往下，加上人口老化政府放慢了經濟成長的速度。

先前蘋果、任天堂、戴爾等國際電子大廠，都正在將部份產能移出中國。就連股神巴菲特波克夏·海瑟威旗下的鞋廠BROOK，都有約8000個工作機會將因此從中國轉移至越南。芬克提到許多企業執行長已經選擇不想等待，而是帶領企業走出另外一條道路，從許多企業執行長那裡獲知，有越來越多的供應鏈廠商正在遷出中國。

(中時 )