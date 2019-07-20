台中環保局優先採購具環保標章的列印機、投影機。（盧金足攝）

為降低環境衝擊，台中市府帶頭示範，各機關單位優先採購回收再製影印紙、紙製文具與衛生紙，及具有環保節能或省水標章的電器用品，107年度「綠色採購」金額達4億315萬元，換算節省水電費約100萬元，全國績效評比連4年「優等」，全國第一，呼籲民間企業響應，為環境盡一份心力。

環保局指出，「綠色採購」為優先採購回收再製的影印紙、紙製文具與衛生紙、具有環保節能標章的電器用品及個人電腦設備，以及省水標章的二段式馬桶及洗衣機等。

市府去年執行「綠色採購」金額達4億315萬元，換算節省水電費共約100萬元，省下紙張等同減少8萬棵樹木砍伐量，降低環境衝擊，﹂綠色採購」比例連續2年達100％，環保署公布全國各縣市「綠色採購」績效評比，台中市府連續4年獲「優等」成績，全國第一。

環保局表示，「綠色採購」不僅開源節流，減少各類能源的消耗，更可達到環保效益，目前台中市共有1241家綠色商店、76家環保旅店與37家環保餐館，提供消費者完善食衣住行育樂綠色環境。

「台中購物節」即日起至8月18日止，活動期間入住台中市的環保旅店，並自備盥洗用具、續住不更換床單，自備環保餐具等，還能享有特定折扣優惠。

(中時 )