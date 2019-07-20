鑑於目前時序已進入夏季戲水高峰期，為展現新北市府守護民眾水域安全之決心，副市長謝政達率消防局、警察局、觀光旅遊局、三峽區公所等市府團隊於今天下午前往三峽大豹溪水域安全視察暨民間救難團體慰問活動。

新北市政府針對三峽大豹溪公告水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間等進行法令公告，並規劃編排消防及民間救難團體人員至三峽大豹溪水域處駐點警戒；另新北市政府採聯合稽查方式，由觀光局、經濟發展局、法制局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務並針對鄰近水域業者加強稽查相關自主管理事項，當遇特殊天候時立即勸導疏散民眾上岸，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，公權力不容挑戰，捍衛保障民眾戲水安全之決心。

謝副市長感謝民間救難夥伴協助守護大豹溪水域安全。（吳家詮翻攝）

副市長謝政達表示，目前大豹溪水域駐點警戒勤務，每日動員132人次，消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，從4月份勤務啟動迄今，民間救難團體已成功救起4名戲水民眾，防止溺水憾事發生，感謝新北市眾多的民間救難團體，在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全，積極協助執行水域安全警戒站勤務。

他說，「政府資源有限，民間力量無窮」，在未來，更需要眾多民間救難夥伴的協助，市府也將積極採取各種應變作為，透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險，也強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，一起共創幸福美麗的安全城市。

新北謝副市長視導大豹溪安全，並慰勉守護人員辛勞。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)