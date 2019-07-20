一名太太為照顧失智症的先生，辭去安親班的工作，收入來源變少，照顧、經濟壓力令她喘不過氣。避免照顧離職的憾事發生，同時為照顧者提供時間媒合長照服務，民間團體於公共政策網路參與平台發起連署，爭取180天的長照安排假，目前已破百人附議。

連署發起團體，中華民國家庭照顧者關懷總會指出，人口老化嚴重的日本，每年提供93天的顧老假。其形式類似育嬰假，員工得以留職停薪，享有67％的勞保津貼。因日本文化與台灣類似，盼比照其形式，推動我國的長照安排假制度。

根據家總訴求，長照安排假以照顧歷程來計算，每段歷程享有30天有薪假＋150天彈性請假，讓照顧者在最混亂的第一個月，媒合適當的長照服務。舉例而言，爸爸失能時，兒子享有30＋150天的長照假，申請居家服務、日照中心等。幾年後媽媽失能，兒子亦能再度申請30＋150天的長照假，媒合媽媽所需服務。

衛福部長照司副司長周道君表示，日前勞動部已邀請衛福部、相關團體展開座談會，尚未有明確結果。截至截稿為止，該連署已獲超過150人附議，家總呼籲民眾共同響應，避免照顧離職的憾事發生。

(中時 )