俄羅斯蘇-57戰機

美國F-35戰機號稱是「飛行電腦」，理想上，就算敵機飛得更快、機動力更好，或是能裝載更多武器，但它只要靠先進的軟體，就能智取敵方駕駛，做出更明智的決定。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網20日報導，軍事專家說，F-35與俄國的蘇-57戰機相比，可以說是戰機中的「iPhone」。

俄羅斯專家弗羅洛夫（Andrey Frolov）在《消息報》（Izvestia）的專欄撰文道隨著F-35戰機更數位化，也使它變得更脆弱。他認為，F-35宛如智慧手機，如果沒有「一直連線到蘋果商店並定期更新」，就會變成沒用的玩具，或一堆昂貴的廢鐵。

F-35是一款中型戰機，內置彈艙容量遠不如F-22，因此機翼上仍有6個外掛點，可掛載6－8枚飛彈或炸彈。不過，當F-35進入掛彈的野獸模式時，就會影響隱形能力。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網先前報導，美國空軍採購、技術與後勤助理部長羅波（Will Roper）指出，未來為了克敵致勝，可能有必要每天改寫軟體。

由於現代武器愈來愈依賴電腦，錯綜複雜地牽動兩股動能，而這雖帶來空前的戰鬥優勢，但也需要不斷加強網路連線，並加速更新軟體。

例如，升級軟體除了能提供雷達系統新威脅的相關資訊外，還能為武器提供更精確的尋標引導，並透過網路與武器平台即時連線，大幅縮短從感測到攻擊的時間。

F-35有所謂的「感測器融合」(Sensor Fusion)軟體技術，從不同感測器收集來的相關戰鬥資訊，都能融會在駕駛前的單一螢幕上。

此外，F-35透過雲端大腦「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS），可以自動把相關資訊送給美國、聯合戰機專案中的其他夥伴，或是飛機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

除了技術人員可以下載資料，以簡化飛機維修的相關流程外，這涵蓋路線圖，潛在威脅與危險地點等相關資訊的信息後勤資訊系統，也可以讓駕駛員下載任務資料。不過，萬一連線中斷，或遭駭客攻擊，相對也充滿了風險。

(中時電子報)