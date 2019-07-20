小朋友對於水族箱裡的水生動物十分好奇，在地農民向他們講解生態奧妙。（巫靜婷攝）

鯉魚社區鄰近鯉魚潭水庫水質佳，採友善耕作種出稻米香氣十足。（巫靜婷攝）

體驗割稻的民眾大手牽小手，齊心走過充滿泥濘的田間小路。（巫靜婷攝）

當地農民示範如何正確割稻。（巫靜婷攝）

中興大學4名來自尼加拉瓜、泰國、印尼、越南的學生，進行生態調查之餘，也下田體驗割稻。（巫靜婷攝）

當時氣溫偏高，小朋友體驗割稻汗如雨下。（巫靜婷攝）

國小學童體驗割稻，一把抱起割完的稻作笑得燦爛。（巫靜婷攝）

斐儷珠寶總經理陳昱義與妻子郁方，帶著小朋友參與割稻體驗，郁方表示，透過活動讓孩子體會農夫的辛苦，更能珍惜食物得來不易。（巫靜婷攝）

行政院農委會水土保持局臺中分局行銷浪漫台三線，輔導苗栗三義鯉魚社區嘗試無毒、友善、有機耕作，取得綠色保育標章認證，20日於友善稻米田區辦理企業認購暨割稻體驗，另有國際洄游計畫的4名外籍學生與當地農民攜手生態調查，發現平時不起眼的食物垃圾竟能成為誘捕福壽螺的最佳利器。

鯉魚社區為是水保局加入國際里山倡議夥伴後，積極輔導的30個社區之一，極具里山地景維護潛能，目前友善耕作面積成長至10公頃，其中有機耕作面積達3公頃，為促進在地農產銷售量，水保局媒合三義鄉農會、斐儷珠寶、台明賓士、豆油伯、瑞康屋及松江國際旅行社，舉辦企業認購暨割稻體驗活動。

水保局副局長林長立指出，此社區鄰近鯉魚潭水庫水質佳，種植的台中194號稻米香氣足、口感細緻，吸引企業與旅行社採購逾700公斤的友善耕作稻米作為伴手禮，支持小農對食安的努力與堅持，另串聯周邊旅遊景點包裝成一日旅行，帶給社區收入，讓年輕人洄游。

中興大學4名分別來自尼加拉瓜、泰國、印尼、越南的學生同步至鯉魚社區駐村，進行一系列生態調查，研究福壽螺防治並營造3處生態棲地，尼加拉瓜籍學生汪建生表示，實驗利用米糠、西瓜皮、秋刀魚、空心菜、筊白筍、構樹葉、高麗菜等7種動植物當陷阱誘捕福壽螺，結果發現除了米糠，魚類及西瓜皮效果出乎意料的好，食物殘渣再利用竟成生物防治的利器。

(中時 )