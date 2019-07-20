環南市場改建案第一期中繼市場10月試營運，不過蔬菜攤商不滿營業面積縮水、逃生出口數量不足及室內需改騎電動車，攤位抽籤遲無下文，連帶影響進駐時間，蔬菜攤代表喊話「問題不解決就不抽籤！」北市府22日二度舉行攤位抽籤，屆時恐再爆發衝突。

北市府斥資55億改建新環南市場，打造地下2樓、地上6樓建築物，改建分為兩階段，預計2022年完工，眼看第一期中繼今年10月將試營運，不過全部1056攤中，目前仍有300多攤蔬菜業者因不滿營業空間狹小，遲未完成抽籤，下周一抽籤大會恐再上演生存保衛戰。

對此，北市市場處表示，大多數攤商都希望在一樓營業，不過市場採就地改建，分段施工，中繼市場面積有限，僅能以各業種各攤均分的方式處理 ，7月22日仍按原規畫配置進行抽籤。

另外，考量改建後市場設有空調，市場處規畫輔導業者改以電動車為載運工具，不過現今電動車價格較高昂，對於攤商無疑是一筆負擔，對此公有零售科長何相慶說，電動載具不僅限於電動機車，後續將和攤商討論輔導方式。

至於逃生口數量過少疑慮，北市市場處表示，建物規畫均依法執行，將持續說明與溝通，降低攤商疑慮。

(中時 )