宇宙人將於明年2月首度攻蛋。（相信音樂提供）

宇宙人將於明年2月首度攻蛋。（相信音樂提供）

宇宙人今年出道第十年，「再陪我玩十年」演唱會北站昨（19日）在台北Legacy登場，安可時他們宣布好消息，將於明年2月8日站在台北小巨蛋，實現出道十年來的夢想！宇宙人在台上感性說：「十年讓學生變成上班族，讓上班族變成父母，不管如何，宇宙人會一直在你們身邊。謝謝你們十年來陪我們上太空、去爬山、一起去跑步、現在我們要一起去小巨蛋了！」

宇宙人昨聊起5月時遺失樂器一事，當時3人凌晨在台北公館工作，卻不慎被偷走合成器、吉他、貝斯等樂器，小玉和方Q的合成器和貝斯沒多久便被警察尋回，而阿奎的吉他因已遭變賣，晚了2周才回到他身邊。阿奎笑說，自從發生吉他遭竊事件，他到各地演出都會被問「吉他還好嗎」，他笑說：「好像變成一個全亞洲樂團開頭問候語，有點哭笑不得！」更讓他哭笑不得的是，有人質疑他在炒新聞，害他連吉他找回來了都不知道要不要說，「不過很多歌迷問我到底找回來了沒，我們決定乾脆就展示在演唱會門口。」最讓他不爽的，是吉他變賣價格竟只有3500元。

演唱會尾聲，唱完安可曲〈如果我們還在一起〉後，大螢幕突然出現宇宙人的臉書，上頭po出一張照片，照片中是宇宙人站在小巨蛋前拿牌子拍照，寫著「2020.2.8台北小巨蛋」，現場歌迷立刻躁動起來，宇宙人請現場觀眾一起分享這則臉書貼文，不到3分鐘立刻破千人分享，宇宙人笑說：「沒看過一場演唱會這麼多人在滑手機的。」結束台北場演出，宇宙人21日在台中Legacy繼續開唱，下月移師廣州、成都、北京等地，之後再赴上海、香港、仙台，相關資訊可上官方臉書查詢。

(中時 )