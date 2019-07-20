強降雨 小琉球成水鄉澤國 17:052019/07/20 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 短時間強降雨，造成小琉球部分路段積水。(翻攝社團臉書小琉球聯盟) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到低壓帶來的西南氣流影響，屏東縣20日上午降下豪雨，其中孤懸海外的離島小琉球日雨量高達148毫米，居全台之冠，因短暫的強降雨造成地方淹水，所幸下午雨勢間歇，積水也都漸漸消退。 地方居民指出，小琉球是由珊瑚礁組成，土壤吸水性性差，多靠高低位差排水，但上午強降雨讓雨水宣洩不及，才會造成淹水，不過雨一停，水也退很快。 (中時 ) #小琉球 #降雨 #淹水 也許您會感興趣 推薦閱讀 丹娜絲穿台 未來3天降雨熱區曝光！這地區剉咧等 20:472019/07/16 生活 丹娜絲撲台！ 一張圖看今起4天雨怎麼下 08:152019/07/17 生活 低壓挾肥厚雨帶 明這些地方雨下到崩潰 11:282019/07/18 生活 最大威脅將至！專家：今明恐有致災性降雨 08:042019/07/19 生活 將軍廣山社區又淹水 市府調派抽水機組解除災情 13:342019/07/19 生活 防洪治水超前部署 黃偉哲視察抽水站工程 15:052019/07/19 生活 應急抽水站奏效 南市淹水改善 04:102019/07/20 地方新聞 颮線壓境 吳德榮：清淤再乾淨還是會淹 08:322019/07/20 生活 彰化大城揚塵褐爆 環保署發空品警報 14:012019/07/20 生活 雨彈上膛！全台17縣市大雨特報 14:212019/07/20 生活 生活熱門新聞 韓國瑜治水有無破功？土木教授：從這點就能斷定 - 生活 6個出汗部位 看出恐怖身體警訊 - 生活 雨下到這天！颱風論壇：最糟情況還是發生了 - 生活 史上最殺!長榮祭全航線優惠 飛歐洲8500元起 - 生活 - 中時 16種保健品無效？混吃這兩樣更慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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