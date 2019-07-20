受到低壓帶來的西南氣流影響，屏東縣20日上午降下豪雨，其中孤懸海外的離島小琉球日雨量高達148毫米，居全台之冠，因短暫的強降雨造成地方淹水，所幸下午雨勢間歇，積水也都漸漸消退。

地方居民指出，小琉球是由珊瑚礁組成，土壤吸水性性差，多靠高低位差排水，但上午強降雨讓雨水宣洩不及，才會造成淹水，不過雨一停，水也退很快。

(中時 )