新北市勞工局為提供身障者展現才能的舞台及機會，今（20）日在板橋「府中非常熱區」舉辦「108年身障街藝嘉年華」。（葉書宏翻攝）

新北市勞工局為提供身障者展現才能的舞台及機會，今（20）日在板橋「府中非常熱區」舉辦「108年身障街藝嘉年華」。（葉書宏翻攝）

大雨也澆不了熱情！新北市勞工局為提供身障者展現才能的舞台及機會，今（20）日在板橋「府中非常熱區」舉辦「108年身障街藝嘉年華」，現場不僅有多組藝人登台演出，年度代言人陳漢典更帶來勁歌表演，為整場活動帶來高潮。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市共有148組身障街頭藝人，近年勞工局積極推廣身障街藝專業表演，並首創全國音樂徵選大賽、公益個人EP、紀錄片、網紅行銷及至偏鄉學校特教宣導等，而每年安排藝人的公益活動與商業表演更是超過百場次，期待藉由多元化的行銷模式，提升身障街藝的能見度，爭取獲邀大型商演機會，創造另一種身障朋友穩定就業的機會。

陳漢典也提到，選擇代言活動是想讓大眾聚焦身障者的專業，藉此讓更多人認識他們，並給予支持。今日他也與張哲瑞合作演出「我的未來不是夢」，象徵鼓勵身障街頭藝人勇敢追夢。

今天的身障街藝嘉年華活動，率先登場表演的是原住民女子合唱團體「Power Angel能量天使」，團員阿美族女孩鄭怡芬曾是籃球員，因一場車禍終生得靠輪椅代步，與同為下肢癱瘓的方羚共同組團表演，她們努力走出生命的陰霾希望以歌聲激勵世人。

緊接著由翅膀男孩林政緯與視障創作歌手洪新智組成的「紅心四」，帶來一連串流行歌曲。壓軸則由臺灣第一個視障樂團「黑門樂團」，帶來爵士曲風英文組曲，完全展現身障者才藝雙全的面貌。

今年特別邀請代言人陳漢典參與形象影片廣告的拍攝，藉由藝人知名度，提高身障街藝曝光度，並且幫身障街頭藝人量身訂做影音履歷與行動支付打賞服務，讓更多社會大眾可以看見他們的專業能力，給予社會更多正面能量。

(中時 )