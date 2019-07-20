隨著中華職籃聯盟(CBL)只能持續拉長戰線，距離真正宣告成立那天仍然遙遙無期，中華籃協秘書長李一中20日表示，假如CBL無法成立，未來超級籃球聯賽(SBL)除了原本6隊，預計將會擴編8到10隊，也將成為「農場」性質聯賽！

「隨著富邦勇士即將前往東南亞職籃(ABL)，蔡承儒領隊已跟我承諾，將留下第二隊打SBL，也就是富邦二軍，」李一中表示，「所以依照謝典霖理事長的規劃，SBL將會至少擴編8到10隊，屆時將會成為富邦、夢想家兩隊的農場。」

李一中強調，每年至少有上百名大專球員畢業，光以目前6隊來看，舞台確實比較狹小，如今有了富邦與夢想家當作前進ABL的「火車頭」，就可提供球員挑戰ABL或中國大陸CBA的希望或機會，SBL變成球員磨練成長的最佳舞台。

「預計今年瓊斯盃打完，我將找齊6隊開會討論這些『想法』的可行性，並不是未來一定要這樣做，而是提出一種未來規劃，」李一中說，「昨晚我跟體育署長高俊雄一起和菲律賓隊吃飯，高署長也再次呼籲台銀、台啤趕緊回歸SBL。」

李一中表示，從目前CBL成立頻頻受阻的態勢來看，或許應該考慮暫緩，等到更加成熟的時機點，再來考慮籃球職業化的問題，「假如只是不斷拖延下去，甚至硬推4隊就宣告開打，我相信這只是帶給台灣籃球傷害而已！」

(中時電子報)