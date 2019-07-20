地瓜葉營養價值高，夏天來一盤涼拌或清炒地瓜葉，成為許多家庭的餐桌日常。對想趁夏天減肥的人來說，地瓜葉無疑是減重聖品。營養師表示，如果選擇地瓜葉，蛋白質、胡蘿蔔素出奇高，將它與豆腐一起熬湯，營養更加倍，因為豆腐富含大豆異黃酮，是更年期女性最佳「天然雌性激素」。

搜狐的《爆炸營養課堂》提到，補充胡蘿蔔素，我們第一反應就是吃胡蘿蔔，其實不光胡蘿蔔，其實很多綠葉菜也含有胡蘿蔔素。比如地瓜葉常被我們忽視，它每百克即含有6000微克胡蘿蔔素，這含量是胡蘿蔔的1.5倍。

一般蔬菜的特點是熱量低、纖維素含量高，幾乎不含有脂肪和蛋白質。可是地瓜葉很特別，它除了每百克熱量為27大卡，很適合夏季減肥吃，纖維素含量高，對緩解便秘、延緩餐後血糖升高速度都有用。令人意外的是，每百克地瓜葉竟含有3.1克蛋白質(全脂牛奶蛋白質含量也只有3克)，因此吃地瓜葉還可以幫助身體補充植物蛋白，又不用擔心攝入過量脂肪和膽固醇。

地瓜葉既然有萬般好處，怎麼料理才能保住的營養成份呢？夏季吃地瓜葉最好就是清炒、涼拌或者做蔬菜湯，儘量少放油和鹽。營養師建議，用地瓜葉和豆腐一起熬湯，更能吃進滿滿的營養。每百克豆腐含6.6克植物蛋白，豆腐中的大豆異黃酮對於女性調理內分泌也有幫助。尤其女性進入絕經更年期，補充「天然的雌性激素」是再好不過了。

(中時電子報)