台中市警察局特勤中隊，日前支援詐欺機房攻堅任務，小隊長吳啟欣（右二）「手掌破門」，遭玻璃碎片劃傷；警政署駐區督察高元光（圖右）慰問受傷的小隊長吳啟欣，肯定英勇表現。（張妍溱翻攝）

台中市警察局特勤中隊，日前支援詐欺機房攻堅任務，為避免嫌犯證物銷毀，快速破門突入，小隊長吳啟欣因「手掌破門」，遭玻璃碎片劃傷，血流如注，雖負傷仍堅持不退，待任務結束才就醫處理傷口；吳啟欣說，當時攻堅情況緊急，沒想那麼多，但任務一定要完成，英勇表現受長官肯定、讚賞。

保安大隊特勤中隊，即是民眾口中的「霹靂小組」，除執行一般勤務，另支援刑警大隊（分局偵查隊）執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩攻堅任務以及轄內舉辦花博、國慶晚會、跨年晚會等大型活動，為第一線反恐警力。

有「警察中警察」之稱的特勤員警，平日擔服機動巡邏、押解要犯，及各類支援性勤務，亦主動偵查刑案打擊犯罪，勤務外另編排各種訓練以維持優良戰技與體能狀態，成員亦須每年通過基地訓練複訓，進修各類新式戰術、戰技等，有足夠耐力抗高壓的特質。

台中市警察局保安大隊，統計今年上半年共計查獲各類刑案計有435件470人，支援警察局刑警大隊及分局偵查隊等友軍計23場，協助各刑事單位破獲詐欺機房、槍砲、毒品等各類案件戰果輝煌。

(中時 )