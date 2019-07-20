效力日職歐力士隊的台將張奕，自去年棄打從投後曾在今年5月獲得上一軍機會，待6天後回到二軍出賽，今(20)日對戰廣島隊二軍，主投5.2局失2分，奪下日職二軍先發首勝，粉絲團上也轉達張爸的心情，感謝張奕努力不懈拿下勝投送給爸爸50歲生日禮，也讓家人感動落淚。

張奕為旅日球星陽岱鋼的表弟，在日本以育成選秀加盟歐力士，之後因打擊狀況不佳而「棄打從投」，今年5月獲得上一軍的機會，不過僅出賽2場、累計1.2局失2分皆無關勝敗，待了6天就下二軍。

在二軍後張奕仍持續努力，多以後援投手身分出賽，不過今日對戰廣島鯉魚二軍擔任先發投手，首局先送給對手三上三下後，第2局飆出2K，前5局都未讓對手敲出安打，僅有送出1次保送，第6局才被連敲2支安打、保送以及隊友失誤失掉2分(0自責分)。不過在隊友火力支援下，歐力士以3比2戰勝廣島，張奕以5.2局失2分、送出4次三振的好投，拿下二軍先發首勝，目前二軍出賽18場，戰績2勝3敗。

而張奕粉絲團也轉達張奕家人的心情，表示張奕的不放棄堅持和努力，終於拿下先發首勝，同時也是張奕棒球生涯哩程碑記錄的開始，張爸也感性表示，「張奕人生第一次勝投，給我50歲生日禮，感謝有你。」並感動得眼淚都掉下來，同時祝福張奕早日升上一軍。

(中時電子報)