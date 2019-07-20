暑假期間台7乙線五寮到大溪段道路吸引青少年騎乘各型機車前來朝聖，為守護青少年交通安全的活動空間，20日9時至11時，三峽警分局交通組等10人，聯合台北區監理所及板橋監理站執行改裝車輛稽查，共攔查82輛機車，告發越級駕駛、機車使用旋轉車牌、改裝燈光等30件違規，通知回站檢驗5件。

青少年於暑期出遊、享受兜風樂趣實屬樂事，惟改裝車輛影響交通安全，尤其若在夜間10時至隔日早上6時，使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛影響住戶安寧，也到處不受歡迎。

三峽警分局也將持續在台7乙線轄區內設置多處定點及移動式測速器密集取締，並結合監理單位近期再實施聯合稽查加強執法作為，以共同營造一個寧靜又安全的生活環境。

三峽警分局提醒並呼籲青少年「騎帥不騎快」，勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如參與這些駕駛行為，恐涉刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，請勿以身試法。

(中時 )