「2019六都電競爭霸賽」新北市決賽20日登場，各路好手比技術，最後由；新北市長侯友宜昨也到場為選手打氣，強調新北市願成電競產業大平台，讓所有電競好手走向全台、走向國際。

電競已是目前最受年輕人關注的主流運動競賽項目，今新北市賽事由「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」2支隊伍從激烈的32強賽中脫穎而出，兩隊戰得難分難捨，最後由AHQ Fighter奪冠。

新北市經發局表示，決賽隊伍「AHQ Fighter」所屬AHQ電競俱樂部，培訓基地位於新北市永和，隊員中好幾位是莊敬高職學生；「惡龍咆哮」陣中也有同學參加過職業聯賽選秀，實力相當堅強，未來有望進入職業電競發展。

侯友宜說，六都電競賽已連續舉辦多屆，新北市好手也曾奪下總冠軍，成績非常好，他強調比賽不管輸贏都精彩，再精進自己電競技巧，未來在電競項目上繼續台灣爭光。

(中時 )