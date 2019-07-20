民視前董事長郭倍宏催生的「喜樂島聯盟」今舉行政黨成立大會，原本以為郭倍宏將擔任黨主席，不料選舉時，郭卻沒有登記參選，由基督教長老教會牧師羅仁貴當選黨主席。羅當選後受訪表示，喜樂島組黨不是為了搞破壞。

至於2020大選是否支持民進黨總統人選蔡英文？他說，「如果她的理念跟我們一樣就會支持，但就是沒有完全一樣，「我們開放性。」因為他以前也是打壓喜樂島聯盟，過去就過去了，只要真的為了台灣前途、主權，相信大家都願意去投票支持。不過被問到「蔡賴配」；他表示肯定。

至於未來和時代力量等比較泛綠陣營，要如何區隔、吸引選民？他說，「我們有我們走的路線，他們有他們走的路線」。相信喜樂島聯盟一定會比較傳統關心台灣傳統的區塊，例如過去這些台派成員，喜樂島會盡量拉攏、邀請加入。

被問到，所謂比較傳統是哪方面？他說，「過去大家認同台灣的，因為現在民進黨稍微走偏了」，不像以前那種傳統的這樣對國家主權的認同，特別是老前輩，他們會用誠意、謙卑的心拜託加入，一起關心台灣前途。

羅仁貴表示，這一次組黨以立委為重，大概區域提名十席以上，有不提不分區。

是否推出總統候選人；他說，「現在沒有考慮」，「母雞有時候是不一定是正面的、有時候是負面的」，因為一提名，就會被說是故意打壓到蔡英文，大家會認為他們在破壞團結、搞分裂，這樣不太好。

喜樂島聯盟今天出線的黨主席不是外界以為的郭倍宏，而是位牧師；羅仁貴說，這是個人事情，跟教會無關，所以沒跟長老教會報告他參選黨主席。

郭倍宏被問到，他為何沒有參加黨主席選舉？他說，他是協助這個政黨組成，不是為了選黨主席，他覺得本土政黨應該是要民進黨外，還要第二個政黨，大家可以把各自主張講清楚。

他說，他們跟民進黨最大分歧就是，民進黨認為台灣人民不能就台灣前途表示意見，公投法立法就是這樣，現在執政黨不同意，但喜樂島看法不是這樣。

(中時 )