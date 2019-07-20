九如橋遭溪水淘空下陷 所幸不影響人車通行 19:312019/07/20 中時 林和生 、 黃嫚翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 九如橋遭溪水淘空下陷，警方緊急拉起封鎖線，所幸並不影響橋樑安全。(林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到低壓帶來的西南氣流影響，屏東地區接連2天產生間歇性豪雨，20日上午有民眾發現，九如橋擋土牆疑因路面淘空而坍塌，公路總局緊急派員搶修，所幸並不影響橋樑安全。 公路總局第三工程處潮州工務段長林國祥表示，因武洛溪水流方向不斷沖刷橋邊擋土牆，使得地基遭到淘空，獲報後已緊急派員灌漿穩固，同時在擋土牆旁投擲消波塊，避免溪水持續沖刷，待天氣穩定，就會展開修復工程。 大雨重襲！ 屏東九如橋破大洞 路基淘空 (中時 ) #擋土牆 #影響 #總局 #公路總局 #公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 12:272019/07/16 生活 輕颱丹娜絲下午生成 恐直接影響台灣 15:332019/07/16 生活 因應今年首颱丹娜絲 災防辦今召開情資研判會議 18:322019/07/16 政治 陸廣電總局 再點名宮鬥、翻拍劇 04:092019/07/17 話題觀察 丹娜絲撲台！ 一張圖看今起4天雨怎麼下 08:152019/07/17 生活 丹娜絲出現兩中心!準「百合」恐成形 08:582019/07/17 生活 丹娜絲陸警發布 中心周四深夜擦過宜蘭 12:242019/07/17 生活 GDP下修 工商團體：出口難有好轉跡象 17:062019/07/17 財經 任內首遇颱風 林佳龍下午視察公路總局 18:392019/07/17 生活 台鐵通勤電車撞死違規路人 影響5千餘人 09:402019/07/18 社會 生活熱門新聞 史上最殺!長榮祭全航線優惠 飛歐洲8500元起 - 生活 韓國瑜治水有無破功？土木教授：從這點就能斷定 - 生活 6個出汗部位 看出恐怖身體警訊 - 生活 雨下到這天！颱風論壇：最糟情況還是發生了 - 生活 氣象局學姐美炸！超強電眼勾人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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