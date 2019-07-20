受到低壓帶來的西南氣流影響，屏東地區接連2天產生間歇性豪雨，20日上午有民眾發現，九如橋擋土牆疑因路面淘空而坍塌，公路總局緊急派員搶修，所幸並不影響橋樑安全。

公路總局第三工程處潮州工務段長林國祥表示，因武洛溪水流方向不斷沖刷橋邊擋土牆，使得地基遭到淘空，獲報後已緊急派員灌漿穩固，同時在擋土牆旁投擲消波塊，避免溪水持續沖刷，待天氣穩定，就會展開修復工程。

大雨重襲！ 屏東九如橋破大洞 路基淘空

(中時 )