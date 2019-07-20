潘瑋柏在節目中表現亮眼。（華納提供）

《中國新說唱2》自開播以來受到各界關注，本周節目開始進行選手分組，去年和鄧紫棋聯手奪冠的潘瑋柏也忍不住笑說：「怎麼有種捨不得的感覺！」潘瑋柏在明星導師大秀改編自己當年首度公開發表的創作〈誰是MVP〉，不但紀念剛出道時的自己，更將一路的心路歷程和勇於衝破荊棘的過程

寫進歌詞；演出時，全場選手不但跟著一起唱，潘瑋柏甚至跳下台與選手們互動，舞台魅力瞬間引爆現場！

不但其他明星導師大呼潘瑋柏在舞台上超帥，現場選手們更大讚他無庸置疑就是整場的「MVP」，連透過螢幕觀賞的網友們都一致評論推崇潘瑋柏是「全場最炸」的表演！然而最後的票選結果，潘瑋柏的成績卻跌破眾人眼鏡，僅與鄧紫棋以一票之差飲恨拿了最後一名，與第一名的吳亦凡更只差了三票，雖敗猶榮。

此次排名是該節目開播以來票數最接近的一次，不少觀眾為潘瑋柏喊冤，潘瑋柏事後大器表示：「每個人真的都太優秀了，如果我是選手的話真的很難抉擇，所以沒關係，最後一名就讓我來當吧！」

(中時 )