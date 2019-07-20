64歲任達華今(20日)在廣東發生意外，活動上遇不明男子持刀砍殺，送醫後幸好無生命危險。出道40多年的任達華，除了是演藝圈中著名的大好人，起底家庭背景十分戲劇化，他出身在警察世家，父親跟哥哥都是警察，爸爸任錦球1969年在擔任水警執行勤務時，突然遭同袍亂槍掃射，送醫後不治，震驚社會。

任達華的父親任錦球50年前在水警輪上執勤時，遇到同袍李秀成突然精神失常，拿了船上1把長槍、2把短槍瘋狂掃射，最後造成2死8傷悲劇，當年年僅30歲的任錦球因公殉職，而殺人的李秀成最後被判定有精神病，被送入精神病院。

父親早年不幸過世，但任達華和哥哥任達榮都十分爭氣，任達榮後來成功考進皇家香港警務處，成為警察，1996年獲升總警司，2007年成為警務處副處長，9年前退休。而任達華1975年踏進演藝圈，至今作品無數，曾獲香港電影金像獎和金紫荊獎影帝，螢幕形象多變，曾演出《古惑仔》系列電影，之後也因警察角色獲得不少支持，今卻遇到男子持刀傷害，命運多舛令不少粉絲十分心疼。

(中時電子報)