歌仔戲後場音樂保存者林竹岸投入傳統藝術領域長達70年，最大的願望是傳統藝術不要消失。（林欣儀攝）

展現對傳統藝術保存的重視，文化部20日舉辦「重要傳統藝術保存者授證」典禮，頒發證書給歌仔戲後場音樂保存者林竹岸、傳統建築彩繪藝師洪平順及傳統木雕藝師李秉圭。文化部長鄭麗君強調，今年特別試辦「進階傳習計畫」，盼深化藝生的知識與技藝。

84歲的林竹岸在典禮現場演奏大廣弦，博得滿堂喝采，15歲就投入傳統藝術學習的他說，傳統藝術的難度高，學習絕非3、5年可學成，自己學藝70年來、前後拜了10多位老師，至今仍想拜師學藝，有感於近幾年傳統藝術逐漸消失，最大的願望就是其可獲得傳承。

文化部指出，林竹岸從小就學習唱南管、拉奏弦仔及殼仔弦，他一生經歷歌仔戲發展的內台、賣藥團及廣播、外台、劇場等階段，更熟悉客家戲等各類戲曲，是引領歌仔戲發展的重要推手。

獲頒傳統木雕保存的李秉圭是第二次獲頒證書，早在6年前，他就獲文化部指定為文化資產保存技術「鑿花技術」的保存者，接連獲指定為文化傳統工藝保存者，堪稱第一人。而傳統建築彩繪保存者洪平順精通傳統廟宇彩繪工程，從規畫、圖稿到配色、繪畫等都擅長。

鄭麗君強調，3人的成就早就超越證書，藉由證書的頒授盼向大師致敬，而為建立完善的傳習制度，文化部去年起調高藝師的鐘點費，今年更針對參與傳習的結業藝生試辦進階傳習，以每月補助3萬元的方式，讓藝生得以安心踏出職業生涯。

(中時 )