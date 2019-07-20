2019大學校院博覽會20日登場，亞洲大學以「健康檢查站」攤位亮相，利用藍芽傳輸生命徵象監測儀、血氧飽和濃度監測儀、身體組成分析儀等儀器提供考生及家長健檢服務，詢問度高。此外，校方特別祭出高額獎學金，盼吸引優秀考生選讀。

就讀亞洲大學護理系三年級的邱奕瑋手抱智慧嬰兒、站在攤位前，吸睛十足。另一邊，護理系主任吳樺姍、助理教授張華蘋也率領學生發送「健康守護卡」給家長與考生，提醒大家注意健康檢查，果真吸引不少人當場測量骨密度、血氧濃度等，相當熱鬧。

吳樺姍指出，亞大護理系去年42名畢業生、有40人考上護理師且全部就業，其中21人就近到亞大附醫就業、年薪60萬以上，而為吸引成績優良、有意願留院服務的大三及大四學生，亞大附醫也提供2年25萬獎助金，目前系內已有63人獲得。

「亞大提供高額獎學金，看得到且領得到！」亞大主任秘書兼招生中心主任施能義表示，學校提供入學新生獎學金、最高可領480萬元，過去7年共發出5788萬獎學金，其中有3人是放棄台大選亞大、分別領的360萬。

施能義指出指出，營運已3年的亞大醫院除提供中部民眾優質醫療照顧，也是亞大學生實習場域，以護理系為例，已有400位學生到附醫實習、精進實務能力。為幫助學生考取證照，學校夜間開設國考、證照班，包括聽語、視光、職能治療、物理治療等熱門學系畢業且考取證照者月薪50K以上。

亞大強調，近5年來學校共獲泰晤士報「27個項目」世界大學排名，並榮登上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等3大國際大學排名，辦學績效獲國際肯定。

(中時 )