國民黨總統初選落敗，去日本沈澱心情的前鴻海董事長郭台銘，連兩天在臉書發文，他未來的動向頗受關注。名嘴黃世聰指出，郭台銘不打沒把握的仗，他未來會觀察兩件事：接下來民調的變化、台北市長柯文哲的動態。

黃世聰分析說，郭台銘是一個精算師，他不會去打沒有把握的仗，郭為何會這樣盤算，因他若真的出來參選，以致最後藍營沒辦法拿到江山，他可能會面對來自藍營內部對他的不滿。所以他還是要盤算一下，就是他如果出來，得票率會不會沒有很理想，或是沒辦法拿到很好的成績，而在選後會有越來越多民調出來，像韓、蔡、柯、郭，所以接下來民調的變化，對郭陣營來說非常重要。

黃世聰指出，在郭身邊目前有兩種聲音，一個是主戰派；另一派是比較偏向觀望情勢，包括郭內部很多重要幕僚、他兒子郭守正、部分鴻海內部高層幹部，都要郭先觀望局勢再說，所以郭才會出國去散心。

黃世聰在政論節目點出，因此現在郭比較可能的作法，他會先看接下來民調的變化，第2個就是柯文哲的動態，因為柯也想去拉攏郭，柯這段時間左批菜包、右批草包，但都沒K過郭。對柯來說，大規模選舉資源並不夠多，據知郭柯幕僚有一些接觸，但還沒到所謂高層。

(中時電子報)