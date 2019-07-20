喜樂島聯盟今天宣布成立政黨；前行政院長游錫堃被問到是否憂心台派分裂時表示，既然是台派，就是非常重視台灣，且成為正常國家，2020大選這一役，事關台灣國家正常化、護主權，台派一定會考慮讓台灣更好。且有願景、策略，會有判斷，團結不一定勝選，不團結可能會失敗。

被問到喜樂島說要推總統候選人、不排除請前行政院長賴清德出馬參選總統；他說，沒有得到本人證實，不太確定，但這事關台派，台派所關心的是「台灣國家正常化」，要結社、參政，都是自由，但相信理念一定會以台灣為念，目的是讓台灣成為正常國家，這次總統大選，關係台灣前途非常大，相信喜樂島也不會互相違背。

游錫堃今出席宜蘭縣同鄉會50週年慶舉辦全國中小學書畫比賽決賽活動；被問到有人建議，你可以再戰不分區立委；他說，「我沒有考慮，我現在淡出政壇」，雖然很多人覺得他很關心台灣跟民進黨，那是因為他是黨員、更是台灣人也是民主人，希望台灣能成為正常國家，他還有一點力氣時，希望能為台灣國家正常化盡一點心力，「我會關心，但不會介入」。

為了明年選舉，民進黨各派系都動起來，傳出駐日代表謝長廷也不排除回來台灣政壇；他說，他沒有聽過，但是只要關心台灣成為正常國家，在任何角落，大家在2020 都會非常努力。

(中時 )