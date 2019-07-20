「真的好孩子！」台中市5歲詹姓小弟跟著家人，日前到遊樂園玩時，撿到5元硬幣，因平日受教導拾金不昧觀念，雖然僅5元但一直惦記在心，要求媽媽帶他到派出所報警處理，他告訴警察叔叔，守法是好公民的表現，未來長大也想從警。

詹姓小弟的媽媽向警方說，一家人日前到遊樂園玩，兒子撿到5元硬幣交給她，礙於工作忙碌，又怕金額太小打擾警方辦公，隔了1周在兒子請求下，到立德派出所報案處理，沒想到警方沒有因為金額太小拒絕受理，更配合完成「小朋友小小心願」，落實機會教育。

詹姓小弟的媽媽說，兒子常說長大想要當警察抓壞人，對於警察充滿正義的使命感非常崇拜，所以「撿到5元」這件事，放在心裡、天天在口中念，一直催促媽媽要把5元硬幣交給警察叔叔。本來今年想幫孩子報名警察局舉辦的「小小警察體驗營」，年齡資格不符無法參加，明年有機會一定報名參加。

依據警政署拾得遺失物作業規定，價值5百元以下拾得物，非證件、信用卡、記名票證等物品，民眾可自行保管1個月後即取得所有權，若交警方代保管1個月後無人認領，通知拾得人領回；受理員警詹淳守說，從警以來受理金額最小拾得物，但仍欣慰小小孩童有守法好觀念。

(中時 )