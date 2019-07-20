疾管署今公布國內新增2例本土登革熱病例，一例為高雄三民區興德里國小低年級女童，另一例為稍早公布的台南東區忠孝里60多歲男性。值得注意的是，高雄女童年約7歲，為三民區首例登革熱第二型，感染來源尚未釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，該女童5年前曾感染登革熱，本月15日再度出現發燒、頭痛等症狀，當日即被送往急診、住院。19日常規驗血時，女童被發現血小板較低，經NS1快篩呈陽性後，確診感染登革熱第二型，目前住院治療中。

因女童感染的病毒不同於當地流行型別，不確定是否與台南疫情、其他境外移入有關，疾管署正透過基因定序比對資料，尋找感染源，預計需花費3天以上的時間。目前防疫人員已完成女童居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，預計22日執行社區緊急防治工作。

台南確診登革熱的男子，潛伏期間多待在家中，偶爾前往巴克禮公園，或到府城開帝殿服務。因活動場合與先前案例接近，研判感染源為東區崇德里，目前住院隔離中。防疫人員將持續針對個案住家、活動場合執行化學防治及孳生源清除。

截至目前為止，國內共累計55例本土登革熱病例，其中高雄市43例（三民區36例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例）、台南市12例（中西區4例、東區3例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各1例）；境外移入方面，則累計225例，為近10年同期最高。

疾管署提醒民眾，未來幾天受低壓帶及西南風影響，南部地區豪雨不斷，雨後務必加強落實「巡、倒、清、刷」的步驟，以避免病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )