鯉魚潭畔聯合社區服務，種植蝴蝶蜜源植物。（廖志晃攝）

北屯扶輪社友和在地團體齊聚天泉會館，參與蝴蝶復育。（廖志晃攝）

「蝴蝶聚落」展示蝴蝶照片，還可參與生態知識體驗。（廖志晃攝）

埔里鎮素有蝴蝶王國之譽，經過復育，鯉魚潭風景區再添黃裳鳳蝶、柑橘鳳蝶、孔雀青蛺蝶及無尾鳳蝶，讓原本135種蝴蝶，增加到139種！曾任埔里鎮長的立委馬文君表示，蝴蝶是自然生態指標，更是觀光資源，希望埔里山城再現彩蝶翩翩飛舞美景。

富麗文教基金會與台中市北屯扶輪社致力於鯉魚潭園區蝴蝶復育、栽種蜜源植物，20日在天泉溫泉會館廣場前舉辦聯合社區服務「紫斑蝶復育活動」，邀請社友、在地機關團體在園區種植蜜源植物，並參觀在中心樓規畫的「蝴蝶聚落」。

富麗文教基金會董事長林憲雄表示，埔里鯉魚潭風光優美、自然生態豐富，是最佳的戶外生態教室，今年暑假與蜈蚣社區、暨南大學合力開辦「蝴蝶棲地導覽」場場爆滿，可見生態觀察的魅力不容小覷；7月開始生態觀察過程中，意外發現園區內增加4種新蝶類，令人雀躍。

林憲雄指出，鯉魚潭自2015年開始在20公頃的園區內，計畫性種植蜜源植物及食草，採用人工除草不噴灑任何化學藥劑，並與暨南大學合作蝴蝶調查，慢慢將蝴蝶找回來，期望再現蝴蝶王國的美稱。

北屯扶輪社長廖健智表示，「紫斑蝶復育活動」推廣環境教育、營造蝴蝶棲地，意義非凡，他親手在園區栽種蜜源植物後，參觀由導覽老師拍攝的蝴蝶、蜻蜓照片呈現的「蝴蝶聚落展」時，深切感受大地的生氣，非常感動。

鯉魚潭風景區「蝴蝶棲地導覽活動」，官網開放機關團體報名參與；「蝴蝶聚落展」從即日起至8月31日採電話預約參觀，洽詢電話049-2903411行企組。

(中時 )