彰化市武德殿主體建築內的道場，未來將由彰化市七星劍道館進駐開課推廣劍道、居合道，20日的宣傳推廣活動上，20多名修習劍道的道館小朋友們，上場對打演練，氣勢十足。（謝瓊雲攝）

彰化縣定古蹟武德殿主體建築，目前委外由專業團隊進駐營運並進行相關空間活化，歷經數月討論，樂樂院子文創確定邀請彰化市七星劍道館進駐開課招生，每周六上午推廣劍道與居合道學習。（謝瓊雲攝）

去年底重新開張委外營運的彰化縣定古蹟彰化市武德殿道館風潮再起！縣府委外團隊20日正式邀請七星劍道館進駐開課招生，採小班制、預計招10至15人，將於每周六上午推廣劍道與居合道，發揚劍道武術文化。

在七星劍道館長陳潤星帶領下，來自台中劍道館、愛鍊會與自家道館共20多名小朋友全副武裝，在諾大道場中揮劍舞動，聯合進行素振練習；緊接著教練一聲喝令，學員們兩兩相對開始稽古技能展演。

此起彼落的對打擊劍聲，伴隨著逐漸進逼的踏步聲與吶喊聲，迴盪在武館中，氣勢十足，尤其是孩子們手中所持都是未開封的真劍，更為劍道表演活動增添幾分真實與刺激感。

武德殿建於1930年，光復後主要作為忠烈祠祭祀功能；2004年獲中央2500萬元補助修復，2007年4月成為縣定古蹟；歷經歲月沉潛和破陋再修復，去年十月彰化縣文化局委由福霖園藝、樂樂院子文創進駐。一旁附屬木造建築經營樂樂食堂販售義式和創意料理，主體建築則回歸劍道、武道或藝文空間使用，還有專人導覽解說，周一休館。

陳潤星說，學習劍道與居合道的初衷通常是強化體力，除了鍛鍊體力、毅力，學習劍道，還可學會更順暢有力的呼吸吐納方法、增強身體的手眼協調平衡與韻律，慢慢讓體態變得更優美，也有助於減重和鍛鍊核心肌群等，有許多意想不到的好處。

陳潤星說，課程將從上午8點至10點，採劍道、居合道合併連貫上課，歡迎國小五年級以上的高國中小學生或社會人士報名體驗，詳情可電洽04-7222672或南方書店櫃台。

樂樂院子文創執行長蔡志堅說，武德殿主建築活化再利用，過去多採單堂單次體驗是文創活動，也曾進行過瑜珈體驗課程，未來提供七星道館作為劍道武術推廣，利用周末時段開課招生，不收場地租金，視道館招生開班狀況回饋，未來周末期間主要將作為推廣射箭與劍道居合道用途。

協辦此次活動的縣議員吳韋達表示，彰化擁有許多美麗的文化資產，彰化市的武德殿就是其中之一，武德殿在2007年被列為縣定古蹟後，就展開活化的腳步；感謝縣府為建築修復盡一份心力，更重要的還是需要各方持續的合作參與，樂樂食堂與七星劍道館合作推廣劍道文化精神就是一例，希望未來有更多人加入活化彰化的文化產業，讓彰化更有活力、更加蓬勃發展。

(中時 )