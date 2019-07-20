韓星李昇基第4度訪台，20日舉行粉絲見面會，也帶著新作品韓劇《浪客行》跟台灣粉絲分享，他在劇中演出動作片替身演員，自認應該是入行以來消耗最多體力的作品，「不會無聊絕對很精彩，每一集都看我打、跳，不會冷場。」

李昇基還形容以往大家看動作片都是爆米花配可樂，自從拍過《浪客行》後，他誠心呼籲：「覺得應該要虔誠的跪著看，因為知道箇中辛苦滋味，當時覺得拍攝很累，就想再也不要拍動作戲了，但如果粉絲反應好，就再考慮看看。」劇中有一幕飛車戲讓他印象最深，因為他主動要求本人上陣不用替身，相當敬業。

李昇基也表示所有演員都提前2個月進組受訓，也是自己和裴秀智第二度螢幕合作，他說：「第二次拍攝感覺很好，她已經成為非常棒的演員，這戲要求動作，她表現的很精彩，我也很投入。」

李昇基還在新類型綜藝節目《小森林》當起奶爸，他分享：「透過這個新類型節目，可以看到不同表情的我，第一集拍攝完畢，還沒播自己也很期待。」至於有無讓小朋友不哭鬧的秘招？他苦笑說：「我自己的經驗是抱著他，然後不停的抱著他，沒其他方法了。」

聊到另一個跟劉以豪合作新節目，李透露：「能夠跟台灣人氣明星一起拍攝，對我來說激動又期待，但不能講太多，就是會展現兄弟之情。」同時他也很擔心兩人溝通、語言問題，怕會一直比手畫腳。

(中時 )