第一屆多倫多台灣電影節20日展開，電影《寒單》榮膺首屆開幕片，該片導演黃朝亮及演員鄭人碩應邀出席，受到熱烈歡迎，主辦單位不僅頒發紀念獎座給兩人，還端出別出心裁的「寒單蛋糕」，造型是鄭人碩一手持榕樹枝、蒙面起駕被炸的英姿躍上蛋糕，十分逗趣。

影展一口氣放映《角頭2：王者再起》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》及《寒單》3部由鄭人碩主演的電影，也讓他在多倫多受到空前矚目，1天之內湧進40家媒體，僅11家電視台及自媒體成功獲得專訪，卻讓鄭疲於奔命，不僅睡不到2小時，連上廁所都找不到時間。

該影展策展人徐弘益表示，他們之前曾誇下海口「影展不成功，會長去剃度」，當確定「焦點影人」鄭人碩到訪多倫多，見媒體熱烈程度，竟一度令他們招架不住，但他開心地說：「這下保住頭髮了。」

有趣的是，連徐若瑄媽媽在多倫多的閨蜜，昨也跑來跟鄭人碩「相認」，她不僅大糾親友捧場《人面魚》，還跟主辦單位「指定」明年要邀請徐若瑄來，更轉頭跟鄭人碩說：「明年你也要來喔！」完全是愛屋及烏的行為展現。

(中時 )