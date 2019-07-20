林佳新指出，直升機在空中盤旋逾2分鐘。（圖／取自林佳新臉書）

雲林菜農林佳新今（20）日在臉書貼出一段影片，並指出光錄影的畫面直升機空拍就徘徊兩分多鐘，剩下的重複來回更久。

林佳新也指出，只要跟韓國瑜有關的都要受到這種待遇？我實在難以想像我們國家怎麼了？

林佳新全文如下：

《太誇張了吧，韓國瑜是敵國嗎？》

這種直升機一看就不是齊柏林在拍攝的那種輕型機，媒體也不用動用直升機，慣用空拍機

那這究竟是誰！？

下次出現戰機我都不會覺得錯愕了！

但記得要掛彈直接轟平

光錄影的畫面直升機空拍就徘徊兩分多鐘

剩下的重複來回更久，一個合法購買的房子，也配合政府界定積極改善

甚至未被檢舉就自我改善，還要怎樣？

只要跟韓國瑜有關的都要受到這種待遇？

我實在難以想像我們國家怎麼了？

更何況，不到一禮拜，該拆的拆，要改善的也積極改善，我們不是民進黨，我們不用制定20年的落日條款。

顏色對了，「墓園都能千坪」

小小房子算什麼

顏色對了，多年治水失敗都能說成是在石斑魚養殖

顏色對了，農舍捐出去都能合法使用

顏色對了，種一棵樹都能說成是在造林

「懷念蘇嘉全」

我一直很懷念蘇嘉全，他真的是政客都應該好好學習的榜樣。

當初他爆出農舍爭議時，一開始各界就死凹硬凹，說這在鄉下正常，鄉下農舍都像是豪宅。其後則牽扯陰謀論，說是國民黨農委會刻意把資料流出。最後終於沒辦法了，才說要捐出去。前後拖了一個多月！

相較之下，韓總就太笨了。爆出爭議後，馬上自己找人拆掉，雲林縣政府該開罰的，也直接開罰。但自己乖乖遵守規定，什麼都沒得到，反而跑出直升機。

韓總啊，你真的該學學蘇嘉全。這麼好的榜樣，為何不參考一下呢！

#綠帽子真好用，只要你真心誠意套頭上！！！

(中時電子報)