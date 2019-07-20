量販店中元檔期開打，加上7、8月颱風旺季，銅板美食泡麵更是民眾採買必備品；根據兩大量販店上半年的統計顯示，泡麵銷售排名榜前5名中，統一包辦了3個名次，不論是家樂福、愛買，統一肉燥麵接穩居排行榜第一名，而旗下的來一客、科學麵也都在兩大量販銷售的前5名之列。

泡麵界的後起之秀則以台酒系列氣勢最佳，像台酒花雕雞麵，排名都在銷售排行榜上的前5名，家樂福上半年台酒花雕雞麵就賣出65萬包，由於它的單價較高，銷售排行擠進第2名，台酒紅標米酒麻油雞麵、台酒花雕酸菜牛肉麵也都擠入前10大銷售排行榜。

維力炸醬麵、味味A排骨雞麵等品牌，在通路的銷售表現也不俗，仍在排行榜前10名之列，各大食品大廠皆在中元檔期卯勁下殺折扣，搶攻泡麵百億元商機。

愛買行銷部資深經理王佳慧表示，由於中元檔期折扣優惠，加上拜拜方便實用，中元節檔期泡麵銷售量占全年3成左右，民眾偏愛成箱、大包裝的組合；以愛買為例，DM泡麵商品已經有優惠，泡麵消費滿288元再送30元折價券，等於優惠後再打九折，成了消費者必購買的消費清單。

家樂福表示，台灣的泡麵不只本地人喜愛，外國自由行觀光客，也很愛以泡麵當伴手禮，以鄰近西門町的桂林店為例，統一滿漢、維力炸醬以及味味A等，是外國人最愛的三大口味，尤其韓國、日本觀光客接受度最高。

相較於量販超市熱銷的是銅板價泡麵，網購市場「快煮麵」價格卻逐漸走高，但消費者偏好獨特口味；團購網愛合購表示，站內乾拌麵6月至今的熱銷前3名為老媽拌麵、三風製麵辣麵及東區排隊名店大師兄銷魂麵，三款熱銷商品的單包價格落在39至59元之間，相對於量販最熱銷的15至25元，價格稱不上便宜，三款熱銷快煮麵也不約而同主打麻辣或椒麻味，顯示消費者在口味上偏好辣味，跟早年受歡迎的麻醬、烏醋口味相比明顯偏重。

愛合購分析，快煮麵市場近年大打名人牌，像是有曾國城的「曾拌麵」、賈靜雯的「賈以食日」，連網紅千千也推出「水喔！千拌麵」，加上影后舒淇代言「KiKi拌麵」、歌姬A-Lin代言「老媽拌麵」，讓乾拌麵市場掀起大戰。

(中時 )