埔里鎮籃球3對3錦標賽，立委馬文君和埔里警分局副分局長陳明城為選手加油。（廖志晃攝）

埔里鎮公所提倡正當休閒運動，增進身心健康、防範青少年犯罪，打造健康快樂的城鎮，結合埔里鎮籃球發展協會、財團法人良顯堂社會福利基金會，20日共同舉辦第65屆鎮運籃球3對3錦標賽。

籃球3對3錦標賽在綜合球場開幕，陳綢阿嬤也蒞臨觀禮，立委馬文君期勉青少年暑假多運動，少用電子3C產品；埔里警分局副分局局長陳明城，也到場進行預防犯罪宣導，提醒大家反幫派、反吸毒。

籃球3對3錦標賽獲世運體育用品社、頂尖體育用品社、茶葉文化館等單位贊助；比賽組別分成老馬組、社會男子組、女子組、高中男子組、國中男子組以及國小男子組等隊伍，計有78隊參與，賽事十分激烈。

埔里鎮長廖志城表示，他上任後積極推廣各項運動，也期望透過競賽，促進社會大眾、熱血青年們彼此認識及交流；未來也會持續推廣各項體育及文藝活動，如馬拉松路跑、文化藝術季等，共同打造健康埔里山城。

(中時 )