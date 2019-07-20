許效舜、澎恰恰、黃西田、沈文程、陳小菁等主持群20日現身埔心牧場，參加三立「愛台客20th逗陣相挺感恩趴」。許效舜透露，1999年他擔任該節目首集主持人，與工作人員歷經921強震，親眼目睹落石壓在其中一位編導身上，他握著對方的手說了4小時的話，但13天過後，該位編導仍不治身亡，至今他仍視為此生最大遺憾。

許效舜回憶當時，本來要進到山裡拍飛鼠，但帶路的原住民朋友覺得當天狀況很奇怪，他們見不到任何飛鼠，只有兩隻為了哺乳留下來的母飛鼠，一行人拍完就匆忙離去，沒想到後來發生921強震，他感嘆，「幸好我們出來了，那裡聽說整個不見。」他形容所有人沿途往城市走，通訊全無，只有廣播中一直不斷播放搜尋他們的消息，沒想到過程中，其中一位編導卻在觀音瀑布被落石砸傷，他憶及砸傷前一天，編導還說孩子剛剛出生，忍不住眼眶泛淚，他苦笑，「孩子至今20歲了。」

近日許效舜對外透露有參選基隆市長的可能，談到此事，他以「如果上天給我機會」做回應，笑稱老婆支持他所有決定，但開出條件，「怎麼選都可以，只要不拿家裡的錢。」他透露已有幾個朋友願意提供資金，但還是要看接下來他的努力，是否能讓基隆被看見，才是參選依據。

(中時 )