阿里山國家風景區管理處20日上午在頂湖環湖步道觀音石前廣場舉辦夏季森林茶會活動，並結合了點茶、焚香、掛畫及插花生活四藝。（嘉義縣政府提供）

阿里山國家風景區管理處20日上午在頂湖環湖步道觀音石前廣場舉辦夏季森林茶會活動，並結合了點茶、焚香、掛畫及插花生活四藝。（嘉義縣政府提供）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處20日上午在頂湖環湖步道觀音石前廣場舉辦夏季森林茶會活動，以四序茶會開啟序幕，結合了點茶、焚香、掛畫及插花生活四藝，讓參加者在品茶過程中體會自然變化。阿管處也表示，為持續形塑阿里山茶文化體驗觀光廊道，9月28日還有「阿里山四季茶旅 -秋季地景茶會」活動，邀請民眾參加。

夏季森林茶會本次安排在頂湖環湖步道、奮起湖肖楠母樹林及十字路車站觀景台三個避暑勝地，並以立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑等節氣為主題，由各社區以季節花卉及植栽，營造夏日節氣茶席氛圍，並將茶會司茶融入創意節氣茶調飲。

昨日嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、阿管處長馬惠達、阿里山鄉長杜力泉及多位民代都一同參與品茶，現場沖泡代表阿里山四季的四種茶湯，春季的清花香春茶、夏季的阿里山金萱紅茶、秋季的焙果香烏龍茶和冬季的涎郁蜜茶，並有古箏演出及詩人吟詠茶詩。

翁章梁表示，阿管處的巧思除了把茶文化跟阿里山自然風光做結合，以草原、森林、古厝等阿里山獨有的地景呈現，今天透過茶席喝到春夏秋冬不同的茶品，讓民眾喝到不同工序的茶，也對茶文化有深度了解，翁也強調，縣府在九月份舉辦的博茶會以高山茶為主，目前定調為高山茶都嘉義，希望透過茶文化的推廣，讓更多人了解到高品質的阿里山高山茶。

(中時 )