開台媽祖聖駕搭乘「鳳尾車」繞行金門本島。（李金生攝）

奉天宮邀請108名騎士全程隨行外，金門當地車友200人也組成半程、陪騎車隊共襄盛舉。（李金生攝）

慶祝媽祖蒞台400周年，新港奉天宮恭請「開台媽祖」聖駕在台灣本島和離、外島巡安祈福，第2站今（20）日在金門熱鬧展開，300餘位台、金鐵馬車友虔誠隨行，沿途感受媽祖庇佑軍民平安的慈悲。

這項由新港奉天港規畫推動，以「馨護台灣、騎島平安」為主題，結合宗教交流與運動休閒的活動，邀請108位環台勇士以騎乘單車的方式，全程奉隨「開台媽祖」繞行台灣本島和金門、澎湖、馬祖、綠島一圈。

第2站今天上午自金門天后宮出發，在警車前導和「龍頭車」帶頭開拔下，搭乘「鳳尾車」的開台媽祖繞行全島，結合「龍鳳閣」傳統元素的藝陣隊伍，讓外島信眾大開眼界。當地車友200人組成半程、陪騎車隊共襄盛舉，首日在大金門13座廟宇會香作客。

在奉天宮已先行遵循傳統習俗，提前至金門各地張貼「香條」，向信眾通報開台媽祖將路過當地下，不少家戶也在門口擺設香案迎接，祈求媽祖賜福，合家平安！

明天活動將跨海前進小金門，「開台媽祖」連2天駐駕金門天后宮，奉天宮除舉辦有百年歷史的媽祖洗塵儀式，與金門各宮廟進行交流外，沿途也分送媽祖平安符和紀念香火袋，將媽祖的祝福散播在全島各個角落。

(中時 )