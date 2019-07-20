立法院去年三讀通過空氣污染防制法修正案，授權地方畫設空氣品質維護區，希望透過進出車輛的加強管制，降低區內污染排放。嘉義市政府環保局為輔導民眾熟悉空污法規定，6月時在嘉義交通轉運中心及蘭潭風景區2處畫設空氣品質維護區示範區，環保局也希望藉此提醒民眾注意汽車保養及維護，減少廢氣污染物排放。

環保局表示，蘭潭風景區是嘉義市的著名景點，而交通轉運中心又是柴油大客車的匯集地，在兩處畫出藍色標線，路旁立起「空氣品質維護區示範區」告示牌，針對機車及柴油車，用固定式車牌自動辨識系統篩選與規範不符車輛並通知車主改善，雖不開罰，但會通知車主，透過此舉讓民眾重視車輛保養，以減少廢棄中污染物排放。

環保局長蕭令宜說，目前交通轉運中心每日出入的車輛約550輛次，假日更可達670輛次，去年規畫時就與轉運中心的客運業者溝通，並多次會勘，目前轉運中心所有業者的車輛都符合排煙規定，他也呼籲民眾能定期保養檢修愛車，並養成停車熄火不怠速的好習慣，減少空污。

(中時 )