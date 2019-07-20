彰化縣芳苑鄉10多處農田近日被發現遭人傾倒污泥散發惡臭，檢警追查確認是食品加工汙泥，來自3家知名的飲料廠商，不法清運業者找來願意配合的地主，任意傾倒、棄置大量食品汙泥，不法獲利逾3億元，4名業者和地主處所被搜索並帶回訊問後，20日遭彰化地院裁准收押禁見。
檢警獲報在彰化縣芳苑鄉有總計約1公頃多良田，遭人棄置大量汙泥，還會滲出黑水、散發惡臭，彰檢指派檢察官劉智偉、姚玎霖，指揮芳苑分局偵辦，經數月追查，確認廢棄物為食品飲料業的食品加工汙泥。18日見時機成熟檢警兵分五路，會同中區環境督察大隊、彰化縣環保局、國稅局中區分局進行搜索，並傳喚地主、業者等10多名相關人等。
彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，這些汙泥依法屬於得再利用之事業廢棄物，業者卻疑似為了節省成本、未實際交由再利用業者處理，即任由清運業者隨意棄置，傾倒地點遍及彰化縣及南部地區。
檢察官訊後，認為涉及廢棄物清理法罪嫌，推估不法所得達3億元，將再利用業者吳男（60歲）、陳男（42歲）、清運業者張男（57歲）及地主陳男（51歲）因犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院法官聲請羈押禁見，法官19日晚間裁准，全案仍持續深入偵辦中。
(中時 )
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