彰化檢警經過數月監控確認農地上的不明廢棄物皆為不法業者清運的飲料廠食品加工汙泥，短短時間良田就被棄置大量汙泥，面目全非。（謝瓊雲翻攝）

從空照圖中清晰可見農田裡大片露天棄置堆積的黑色汙泥。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣芳苑鄉10多處農田近日被發現遭人傾倒污泥散發惡臭，檢警追查確認是食品加工汙泥，來自3家知名的飲料廠商，不法清運業者找來願意配合的地主，任意傾倒、棄置大量食品汙泥，不法獲利逾3億元，4名業者和地主處所被搜索並帶回訊問後，20日遭彰化地院裁准收押禁見。

檢警獲報在彰化縣芳苑鄉有總計約1公頃多良田，遭人棄置大量汙泥，還會滲出黑水、散發惡臭，彰檢指派檢察官劉智偉、姚玎霖，指揮芳苑分局偵辦，經數月追查，確認廢棄物為食品飲料業的食品加工汙泥。18日見時機成熟檢警兵分五路，會同中區環境督察大隊、彰化縣環保局、國稅局中區分局進行搜索，並傳喚地主、業者等10多名相關人等。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，這些汙泥依法屬於得再利用之事業廢棄物，業者卻疑似為了節省成本、未實際交由再利用業者處理，即任由清運業者隨意棄置，傾倒地點遍及彰化縣及南部地區。

檢察官訊後，認為涉及廢棄物清理法罪嫌，推估不法所得達3億元，將再利用業者吳男（60歲）、陳男（42歲）、清運業者張男（57歲）及地主陳男（51歲）因犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院法官聲請羈押禁見，法官19日晚間裁准，全案仍持續深入偵辦中。

(中時 )