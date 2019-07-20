張立昂走優雅紳士風。盧禕祺攝

張立昂和粉絲互動。盧禕祺攝

張立昂帥氣裝扮。盧禕祺攝

「治癒系男神」的張立昂今天出席保養品牌DARPHIN粉紅花店一日店長活動，他表示以前不太懂保養，連陪女友逛保養品也看不懂，頂多知道基礎清潔和保濕，不知道膚況。28歲開始懂得保養之後效率一樣快，只要20分鐘就解決，自豪「超快」，隨後笑說：「不是那種快，是保養、洗澡很快。」他非常期待以後可以和女友一起互相保養的幸福感。

張立昂拍戲後會跟同事劉奕兒或同劇女演員討教，他回想入行拍第一部電視劇《致第三者》，當時拍攝時間長，壓力也大，臉上猛冒痘痘和過敏，多虧女主角安心亞和他交流保養經，解決他「面子」問題，兩人也因保養話題拉近距離。

張立昂現在談起保養頭頭是道，不過他認為保養最重要還是「由內而外」，得意說：「我現在應該是大學畢業等級。」他創作音樂大多待室內，其實私底下喜歡戶外運動，比如滑雪、滑板、溯溪、攀岩，又考量曬太陽容易讓肌膚老化，因此不工作時，出門必備帽子。

他近期客串的電影《灼人秘密》正熱映，片中他與女主角吳可熙對戲最多，他和導演趙德胤及吳可熙雖然都是第一次合作，不過與吳可熙有個巧妙淵源。他當年從國外回台，與吳可熙一起上過大陸硬底子演員黃磊的表演課，「她那時候就很厲害、是個表演力很強的演員」，此次合作，兩人常在片場話當年。

他分享，電影開拍前期知道要和導演及許多優秀演員合作，心情緊張，尤其和導演只碰過一次面，讀本過程令他不安，慶幸導演給了他很大信心，告訴他「你就做你覺得對的事」。導演的風格和說故事方式很特別，雖然沒給任何指令，但他會利用空檔向導演請教，導演讓他發揮空間很大，「一鏡到底那場戲，困難度比較高」，他也有個小小發現，導演常常會偷偷下指令，不停刺激每個演員創造出表演的各種可能性。

張立昂這1年多來專心創作及推出音樂作品，完成從小夢想，「不知道之後還有沒有辦法這麼專心，現在這是我想要的狀態，先完成自己的目標，專心做好一件事」。前陣子不少戲劇邀約，何時回歸小螢幕？他說，今年還是先以音樂為主，雖然曾看到幾個很想接演的劇本，最後只好忍痛推掉。

(中時 )