正常的社交生活帶來的紓壓效果和快樂指數，勝過運動和健身。(圖片來源/pixabay)

友誼需要用心經營，社群媒體無法排解人的孤寂感。(圖片來源/pixabay)

骨質疏鬆症容易找上停經後的婦女。女性罹患骨鬆的機率，比男性多出4倍。一般認為停經後雌激素減少，導致女性的骨質容易流失。美國最近的研究還發現了一個新現象：女性的社交情況，會影響骨頭的健康。

亞利桑那大學（University of Arizona）的研究團隊發現，女性的人際關係，是心理壓力的來源之一。包括個性樂觀與否、對生活的滿意程度，以及教育程度，都是女性能否應付人際關係的因素。

心理壓力和骨質有何關係？

當人處於壓力狀態時，容易導致荷爾蒙分泌失調，這些荷爾蒙包括：腎上腺皮質醇、甲狀腺、生長激素、以及糖皮質激素。當荷爾蒙分泌失調之後，會改變骨頭的結構和質量。研究撰寫人佛利斯（Shawna Follis）說：「心理壓力讓骨頭成份和密度發生變化，因此增加骨折的風險。」

過去有關骨質的學術研究，多半放在生理成因；心理因素是較少被探討的變因。這項發表在《流行病學和社區健康期刊（Journal of Epidemiology & Community Health）》的研究，蒐集1萬1千多名、年紀從50～70歲女性的生活型態與骨頭健康狀況；團隊以問卷訪談她們的社交壓力、親友支持度，以及社交能力分數，6年後再做一次調查。

結果發現，社交壓力指數愈高者、愈容易流失骨質。各個部位的骨質流失量，以髖關節居首，其次是腰椎和股骨頸（大腿骨）。

「研究結果顯示，社會環境導致的心理壓力，和骨質流失有所關聯。」佛利斯說，雖然研究還無法證實社交壓力和骨質流失之間有因果順序，「但不該忽略正常的社交生活對停經後女性的影響。」

健康友誼洗滌心靈 損友毒害身心

印第安納州的聖母大學（University of Notre Dam）研究發現，正常的社交生活帶來的紓壓效果和快樂指數，勝過運動和健身。「這是完整有自信的自我，由自己的生活和朋友圈所建構的世界。可以獨處、也能與人好好相處，是一個健康的個體。」聖母大學教授查拉（Nitesh Chawla）說。

好的友誼還能帶來抗癌力。《臨床腫瘤學期刊（Journal of Clinical Oncology）》一項研究指出，擁有朋友相伴的早期乳癌患者存活率，比孤軍奮鬥的病患要多出4倍。

加拿大、美國和瑞典的研究也發現，擁有好朋友有益心臟健康，減少罹患心臟疾病的風險。有了好友的鼓勵，心臟病患也有對抗病魔的勇氣。「有研究歸納出，友誼是心臟病發之後復原的一大動力，效果和戒菸一樣好。」牛津大學心理學家丹巴（Robin Dunbar）說。

好朋友在哪裡？

就像夫妻伴侶關係，友誼也需要用心經營。面對面的接觸相處，勝過用手機遠距交往。透過臉書和Line等通訊軟體維持的友情，無法排解人的孤寂感。

如果你是家庭主婦，或是在家工作的兼職者，要注意人際活動的質與量，並定期安排與朋友或同事相聚。《商業心理學期刊（Journal of Business and Psychology）》的研究指出，在家工作容易產生社會隔絕感，承受更大的社交壓力。

與朋友相聚的優質時刻，決定友誼能否長久維繫。排開繁瑣的日常事務、和好友歡樂聚首，絕對有正當的理由：除了是生活的小確幸，還能維持你的身心健康。

資料來源：Medical News Today、Telegraph

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(中時電子報)