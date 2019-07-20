因天雨場地濕滑，主辦單位將比賽從全場籃球賽改為半場鬥牛賽，讓繳錢的參賽隊伍感到不滿。（翻攝自網路）

台南市長盃籃球賽8天賽事20日在南區體育場籃球場開幕，卻因為連日大雨，讓有屋簷的風雨球場也出現積水，在裁判雨參賽隊伍溝通下，決定不延賽，硬是將全場的5人比賽改成半場鬥牛，不但引起網友訕笑，部分隊伍不滿活動主辦不夠周延。

台南市長盃籃球賽由台南市體育總會籃球委員會主辦，台南市體育處補助經費並掛名，每支參賽隊伍都要繳交3000元參賽費。賽事為期8天，20日正式開幕。

第1天賽事就遇上考驗，體育場籃球場是座有遮雨棚的風雨球場，主辦單位沒有考慮雨天備案，但連日的大雨仍讓場地積水，在清理場地無效後，裁判與參賽隊伍協商討論是否延賽。

部分球隊因抽不出時間，不同意賽程延後，主辦單位竟決定將首日全場5人的賽事，改為半場5人鬥牛，不但選手打起來覺得奇怪，部分隊伍教練也有微詞，因為參賽隊伍都有繳費，立刻有人將事件上傳台南市長黃偉哲的臉書粉絲頁與爆料公社粉絲頁，炮轟主辦太爛，全場比賽變半場鬥牛「太好笑」。

不少網友痛批掛名市長盃的賽事，竟沒有雨天備案，這樣的比賽實在不夠周延，不滿留言「太扯」、「離譜」、「拍喜劇電影」、「連沒有雨天場地也在辦比賽」等。

台南市教育局20日晚間回應，這場賽事由台南市體育總會籃球委員會承辦，因為球場本身就有遮雨棚，所以認為不需另備室內球場，但沒想到雨勢太大仍影響場地，為避免選手受傷才改變比賽方式，21日起的賽事會依照天候狀況再作調整。

(中時 )